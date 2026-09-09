Buscan a Benito tras su presunto robo en Cumbres Élite

Vecinos buscan a Benito, un Pomerano adulto mayor que habría sido sustraído el lunes por la mañana en Cumbres Élite, sector Cima del Bosque.

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Vecinos solicitan el apoyo de la ciudadanía para localizar a Benito, un perrito Pomerano de edad avanzada que, de acuerdo con un reporte difundido por sus propietarios, habría sido sustraído durante la mañana de este lunes en la colonia Cumbres Élite, sector Cima del Bosque.

Según la información proporcionada, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 7:26 de la mañana del pasado lunes, cuando un hombre habría llegado al sector y presuntamente se llevó al animal.

Benito es un perro adulto mayor que requiere cuidados especiales, por lo que sus familiares expresaron preocupación por su estado y pidieron que sea localizado y devuelto a su hogar lo antes posible.

De acuerdo con los videos compartidos por los afectados, el presunto responsable habría utilizado una Chevrolet Equinox LT, de color gris oscuro o negro, que llevaba una caja grande de color gris sujetada en el toldo.

Las placas reportadas por los afectados corresponden a RYK-893-C, de Nuevo León.

La comunidad pidió a vecinos de la zona revisar sus cámaras de vigilancia y proporcionar cualquier información que pueda ayudar a determinar el paradero de Benito.

Quienes tengan información sobre el perrito, hayan visto un vehículo con estas características o cuenten con grabaciones de cámaras cercanas pueden comunicarse directamente con la familia.

La prioridad, señalaron, es localizar a Benito y garantizar que regrese sano y salvo a casa.