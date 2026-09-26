Buscan a Alberto Quintanilla, desaparecido en Nueva Linda Vista.

En publicaciones realizadas en redes sociales, personas cercanas señalaron que Quintanilla Galván se desempeña como maestro en una secundaria.

Familiares y conocidos buscan a Alberto Quintanilla Galván, de 40 años, quien se encuentra desaparecido desde el pasado 23 de septiembre, luego de ser visto por última vez en la colonia Arboledas de Nueva Linda Vista.

De acuerdo con la información difundida para solicitar ayuda en su localización, Alberto salió de su domicilio y no volvió a ser localizado. Sus familiares mantienen la búsqueda y han recurrido a redes sociales para tratar de obtener información que permita establecer dónde se encuentra.

Alberto mide aproximadamente 1.60 metros, es de complexión delgada, tez blanca, cabello negro entrecano y ojos café claro. Tiene nariz pequeña y boca mediana, con labios delgados.

Como señas particulares, cuenta con varios tatuajes: uno de Quetzalcóatl en el brazo derecho; en el pecho tiene una calavera acompañada de dos niños con globos, además de un diseño relacionado con el signo zodiacal Géminis. En la espalda tiene tatuados dos peces koi con flores de loto.

Al momento de desaparecer vestía una playera negra con un estampado blanco de la marca Puma en la parte frontal, short de tela azul y tenis negros.

En publicaciones realizadas en redes sociales, personas cercanas señalaron que Quintanilla Galván se desempeña como maestro en una secundaria.

La familia pidió el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que pueda ayudar a localizarlo y esclarecer su paradero.