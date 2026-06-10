Buscan a adolescente desaparecida en la colonia Mirasur, Escobedo

La menor fue vista por última vez en la colonia Mirasur, en el municipio de Escobedo, sin que hasta el momento se conozca su paradero.

Autoridades y familiares mantienen la búsqueda de una adolescente de 16 años de edad, identificada como Zuleyma Gabrielle Zaragoza Novoa, quien se encuentra desaparecida desde el pasado 8 de junio de 2026.

De acuerdo con la información difundida por la Policía de Escobedo (PROXPOL), la menor fue vista por última vez en la colonia Mirasur, en el municipio de Escobedo, sin que hasta el momento se conozca su paradero.

Al momento de su desaparición, Zuleyma vestía short de mezclilla color azul, blusa negra y tenis tipo Converse color blanco.

Como señas particulares, mide aproximadamente 1.63 metros de estatura, es de complexión delgada, tez aperlada, cabello negro a la altura de los hombros, labios delgados y nariz ancha.

Las autoridades ya emitieron un boletín de búsqueda y solicitaron el apoyo de la ciudadanía para localizarla.

Quienes cuenten con datos sobre su ubicación pueden comunicarse al teléfono 81 34 28 84 00.