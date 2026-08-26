Buscan a adolescente de 14 años desaparecida en Salinas Victoria

Al momento de su desaparición vestía pantalón negro rasgado de los muslos y sudadera blanca, además llevaba una bolsa rosa ecológica

La Agencia Estatal de Investigaciones activó un reporte de búsqueda para localizar a Desteny Perales López, de 14 años, quien fue reportada como desaparecida en el municipio de Salinas Victoria.

La adolescente fue vista por última vez el 22 de agosto de 2026, en la colonia Los Laureles, de dicho municipio.

Características de Desteny Perales

De acuerdo con la ficha de búsqueda, Desteny es de complexión regular, mide aproximadamente 1.50 metros, tiene tez blanca, cabello lacio castaño claro y ojos café oscuro. Como seña particular, cuenta con un lunar en el lado derecho del cuello.

Al momento de su desaparición vestía pantalón negro rasgado de los muslos y sudadera blanca, además llevaba una bolsa rosa ecológica.

Solicitan apoyo para localizarla

Las autoridades señalaron que la joven no padece ninguna enfermedad y solicitaron el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que pueda ayudar a establecer su paradero.

Los datos pueden proporcionarse al Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata (GEBI) al teléfono 81 20 20 44 11, o a la Comisión Local de Búsqueda de Personas al 81 19 90 38 73.