Buscan a 3 jóvenes; desaparecieron en García y Santa Catarina

Autoridades estatales dieron a conocer los reportes de búsqueda de tres menores de edad, de entre 16 y 17 años, desaparecidos en días pasados

En un lapso de nueve días, tres adolescentes desaparecieron en Nuevo León, y dos de ellos son primos, pero desaparecieron en sitios diferentes.

De los primos, uno dijo que iba a trabajar en una casa de San Pedro y otro que iba a la casa de un amigo.

La Agencia Estatal de Investigaciones en Nuevo León emitió las fichas de búsqueda de los tres adolescentes.

El primer caso es el de Adrián Alexander Torres Flores, de 16 años. Desapareció el 30 de junio en la colonia Privada Las Villas, en el municipio de García.

El segundo caso es el de su primo, Miguel Ángel Torres López, de 17 años de edad, desaparecido desde el 29 de junio en la colonia Eugenio Canavati, en el municipio de Santa Catarina.

El tercer caso es de Agustín Emmanuel Salas Ramírez, de 17 años de edad, estudiante de Criminología. Desapareció el 01 de julio, en la colonia Riberas de Capellanía, en el municipio de García.

El vicefiscal Alejandro Carlín se refirió al caso de los primos.

"Tenemos el reporte de dos personas de 16 y 17 años, los cuales tienen un parentesco en Santa Catarina, son primos, tenemos información de que el día 30 de junio dejaron de comunicarse con su familia, se indica que uno de ellos iba a trabajar a una casa en el municipio de San Pedro, y ya no se comunicó de nueva cuenta con su familia", explicó.

"Mientras que el otro hizo referencia a que se iba a quedar en la casa de un amigo, se están haciendo diligencias de búsqueda actualmente por la Policía Ministerial y la Comisión Local de Búsqueda", precisó.

Para cualquier dato relacionado con su localización, favor de comunicarse a los teléfonos 812020 4411 del Grupo Especializado en Búsqueda Inmediata (GEBI) o al 811990 3873 de la Comisión de Búsqueda de Nuevo León