Busca Santiago agilizar los trámites municipales

Con la mira puesta en la digitalización y la transparencia, el Presidente Municipal de Santiago presentó las plataformas Visor Santiago y Sistema Municipal SEDU.
Estas herramientas permitirán a los ciudadanos gestionar trámites de desarrollo urbano de manera remota, eliminando la necesidad de traslados y reduciendo significativamente la burocracia.
Eficiencia digital: Reducción del 40% en tiempos de espera
Durante el lanzamiento, el alcalde subrayó que la implementación de estas tecnologías no es solo un avance técnico, sino un compromiso con la eficiencia administrativa. Se estima que el uso de estas plataformas logre reducir hasta en un 40% los tiempos de respuesta en las solicitudes ciudadanas.
“Hoy, el Gobierno de Santiago responde a esta necesidad de modernizar, agilizar y abrir el acceso a la información con dos importantes programas”, afirmó el mandatario. “Queremos que los procesos sean más rápidos, más accesibles y más transparentes”.
El municipio detalló las funciones específicas de cada plataforma, disponibles a través del portal oficial:
En un esfuerzo por centralizar los servicios, De la Peña Marroquín anunció la apertura de una Oficina de Catastro del Estado dentro de las instalaciones municipales. Esta medida busca evitar que los habitantes tengan que trasladarse hasta el Pabellón Ciudadano para registrar nuevas construcciones o realizar pagos catastrales, considerando que el municipio cuenta con un padrón de 45,000 expedientes.
En el evento estuvieron presentes figuras clave de la administración, incluyendo a Jorge Alberto Flores Tamez (Secretario de Desarrollo Urbano), Jessica Rico González (Secretaria de Atención Ciudadana), Yolanda Cuevas Mier (Directora de Catastro) y Luis Fernando León Eivet (Delegado de Catastro del Estado).