Busca Samuel que el primer tráiler sin chofer llegue a NL

En la Conferencia Electromovilidad MOVE América que se lleva a cabo en Austin, Texas, uno de las grandes innovaciones en materia de transporte con la que se asombran los asistentes, son los tráileres sin chofer.

Uno de esos sorprendidos fue el gobernador de Nuevo León, Samuel García, a quien le mostraron los camiones desarrollados por el consorcio norteamericano Aurora Innovation Inc y Continental los cuales ya circulan por las carreteras de los Estados Unidos.

El mandatario afirmó que buscará que los camiones lleguen a México y que el primero ingrese a través de la aduana Colombia que está en el municipio de Anáhuac, de Nuevo León.

“Ya estos camiones circulan de Dallas a Houston y de Forth Wort a El Paso y, obviamente, queremos que el primero llegue a Nuevo León y que haya un cruce vía la aduana Colombia que es es lo que vamos a estar viendo sábado y domingo, la aduana”, señaló.

El mandatario hizo un recorrido por la expo donde están los vehículos de manejo autónomo totalmente eléctricos.

En el caso de los camiones, en lugar de parabrisas hay pantallas que van mostrando el camino mediante cámaras sensoras.

Estas van indicando los obstáculos que pueda haber en el camino.

“Ya llegamos y nos van a mostrar el primer autonomous driving (conducción autónoma)

“Let´s see (vamos a ver). Ah´su máquina, esto está grueso, es un camión sin chofer.

“Está increíble: the driverless (sin conductor) aquí en el evento MOVE”, dijo el mandatario en sus historias de redes sociales.

El mandatario se encuentra desde el martes en esa ciudad donde también ha impulsado la construcción del tren que una a Texas con México.

En el caso de la cumbre, García participó con la conferencia “Nuevo León as a Hub of Nearshoring and best option as a reliable Supply chain in EV industry” con los temas de nearshoring, cadenas de suministro, México como mejor opción y casos de éxito en Nuevo León.

