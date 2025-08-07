Busca Samuel adquirir otro helicóptero Black Hawk

El gobierno de Nuevo León compró en 2023 un Black Hawk por casi $77 millones de pesos que se usa principalmente en seguridad y vigilancia

Para facilitar el trabajo de Fuerza Civil, el gobernador de Nuevo León, Samuel García aseguró que la administración estatal ya está en busca de adquirir un segundo helicóptero Black Hawk para reforzar los patrullajes.

En un evento donde se entregaron méritos a elementos de la Fuerza Civil, el gobernador indicó que también está preparando una licitación para adquirir más patrullas “Black Mambas” y agregar más prestaciones y aumentos de sueldo a sus elementos.

“En lo que queda del semestre vamos a estar licitando más Black Mambas, más patrullas, mejor armamento de mejor calibre, más helicópteros, estamos en busca de otro Black Hawk, más becas, más apoyos, más guarderías y como lo prometimos la semana pasada la nueva Fuerza Civil ha aumentado tres veces en tres años sus sueldos y ser una mejor policía de México amerita otro aumento a todos sus oficiales, que le he encargado al Secretario Escamilla, que lo demos pronto.

“Qué sigue, pues lo más difícil mantener la paz, como lo dice su himno, mantener el primer lugar si la seguridad está bien, todo lo demás camina; hoy Nuevo León es primer lugar en todo y no es coincidencia ni es una coyuntura hoy somos primer lugar en todo porque somos primer lugar en seguridad pública es la primera vez en la historia de Nuevo León que ganamos el primer lugar en su policía estatal”, dijo Samuel García.

Un helicóptero Black Hawk fue adquirido por el Gobierno del Estado en el 2023 por casi $77 millones de pesos y se usa principalmente en seguridad y vigilancia.