Busca Poder Judicial 37% más presupuesto para nuevo Palacio

Laura Perla Córdova, magistrada presidenta del Poder Judicial, indicó que necesitan ese aumento para mejorar infraestructura y la contratación de más personal

El Poder Judicial en Nuevo León (PJNL) busca un 37% más de presupuesto en el 2026 principalmente para la digitalización de servicios y la creación de un nuevo Palacio de Justicia en el municipio de San Pedro.

Laura Perla Córdova, magistrada presidenta del Poder Judicial, indicó que actualmente los ciudadanos sienten que la justicia no existe, por la tardanza en llegar, por lo cual necesitan este aumento para hacer las mejoras en infraestructura y también para la contratación de más personal.

“Nuestro presupuesto es un presupuesto que estamos presentando de una manera muy responsable estamos pensando en el beneficio de las y los ciudadanos de Nuevo León, es un presupuesto pensado en ellos y no para el beneficio del interior.

“Estamos buscando la creación de centros de convivencia, módulos judiciales, estamos pensando en hacer mucho más ágiles los procedimientos y estamos pensando en crear un Palacio de Justicia nuevo en el municipio de San Pedro, crear mas salas de audiencia, es muy importante, entonces el presupuesto está pensado únicamente en la ciudadanía”, dijo Laura Perla Córdova.

En total el Poder Judicial de Nuevo León busca $4,809 millones 758,166 pesos, lo que representa un aumento del 37% en comparación con lo que se aprobó en el 2025 que fue $3,693 millones 365,007 pesos.

En cuanto al tema de digitalización, el Poder Judicial local busca integrar la inteligencia artificial para ayudar con las sentencias sin quitar puestos de trabajo que actualmente son ocupados por personas físicas.

“Nos va a ayudar a agilizar, hoy con la inteligencia artificial podemos tener información muy rápida hacer documentos muy rápidos.

“Y lo que estamos buscando en el Poder Judicial es que a través de los proyectos de la modernización digital y el uso de estas tecnologías hagamos sentencias más rápidas para hacer acuerdos, notificaciones y que el ciudadano no tenga que esperar plazos muy largos”, agregó Cordova.