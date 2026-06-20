Busca PC a adolescente que fue arrastrado por arroyo

Las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda terrestre en distintos puntos del cauce, además de utilizar una aeronave no tripulada para más cobertura

Elementos de Protección Civil de Monterrey mantienen un intenso operativo de búsqueda para localizar a un menor de 14 años que fue arrastrado por la corriente en el arroyo de Valle Verde, al poniente de la ciudad.

El hecho ocurrió en el cruce de las calles Pelícano y Milano, en la colonia Valle Verde Segundo Sector.

Según el testimonio de las personas que acompañaban al adolescente, el menor ingresó accidentalmente al cauce al intentar recuperar una sandalia que había sido arrastrada por la corriente.

Al acercarse al agua, perdió el equilibrio, cayó al arroyo y fue desplazado por la fuerza del caudal.

El adolescente fue identificado como Héctor, de 14 años de edad, de tez aperlada y una estatura aproximada de 1.50 metros. Al momento de su desaparición vestía playera blanca, short negro y sandalias grises.

Las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda terrestre en distintos puntos del cauce, además de utilizar una aeronave no tripulada para ampliar el área de rastreo.

Protección Civil informó que las labores continuarán, con el objetivo de localizar al menor lo antes posible.