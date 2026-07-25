Busca Monterrey sumar comercios a red de apoyo para mujeres

El municipio presentó a la ANTAD los programas Puntos Seguros y La Señal que Protege para ampliar los espacios de auxilio inmediato a mujeres en riesgo

Con el objetivo de ampliar la red de apoyo para mujeres que enfrenten situaciones de riesgo, el Gobierno de Monterrey sostuvo una reunión de trabajo con representantes de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) para promover la incorporación de más establecimientos a los programas Puntos Seguros y La Señal que Protege.

El encuentro se realizó en las instalaciones del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), donde autoridades municipales presentaron a los representantes de las empresas afiliadas los protocolos de atención que permiten brindar auxilio inmediato y canalizar a mujeres que requieran apoyo.

En la reunión participaron la directora general del Instituto Municipal de las Mujeres Regias, África Elizondo; el director del C4, Jorge Ortega; el representante de la ANTAD, Enrique Rodolfo González, así como representantes de las distintas cadenas comerciales que integran la asociación.

Quienes destacaron que la participación del sector privado es fundamental para fortalecer una red de protección más amplia y accesible para las regiomontanas, al sumar más espacios donde las mujeres puedan solicitar ayuda de manera segura.

Por su parte, representantes de la ANTAD expresaron la disposición de las empresas afiliadas para conocer e impulsar estas estrategias, con el propósito de contribuir a la construcción de entornos más seguros.