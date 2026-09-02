Busca Monterrey reforzar la seguridad en el 'Corredor Seguro'

Durante la mesa de trabajo se abordaron estrategias operativas para facilitar el tránsito de las unidades pesadas, además de acordar mecanismos de coordinación

En un esfuerzo conjunto por optimizar la movilidad vial y blindar la circulación del transporte de mercancías, el Gobierno de Monterrey encabezó una reunión de trabajo con autoridades de diversos municipios metropolitanos y representantes de las principales cámaras del transporte de carga para reforzar el proyecto "Corredor Seguro", el cual conecta a Linares con Monterrey.

Durante la mesa de trabajo se abordaron estrategias operativas para facilitar el tránsito fluido de las unidades pesadas, además de acordar mecanismos de coordinación directa entre las fuerzas de seguridad y los organismos empresariales del sector.

Eduardo Sánchez Quiroz, comisario general de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey, enfatizó que la prioridad es mantener un canal de comunicación permanente para reaccionar con rapidez ante contingencias que impacten la seguridad vial.

Como parte de los acuerdos, destacan la actualización de la red troncal por donde circula el transporte pesado y el desarrollo de una aplicación digital que regule y facilite su ingreso a la mancha urbana sin desquiciar el tráfico.

Asimismo, las autoridades plantearon la creación de un registro de infracciones para operadores del Servicio Público Federal y la digitalización en el cobro de multas para transparentar y agilizar los procedimientos administrativos.

Sánchez Quiroz recordó que el Corredor Seguro —iniciado bajo la administración del alcalde Adrián de la Garza— integra la participación de Monterrey, Santiago, Allende, Hualahuises, Montemorelos, Linares y la reciente incorporación de San Nicolás de los Garza.

"Esto permite que en ese corredor los vehículos de carga transiten de una manera libre y segura, y cualquier queja o situación de riesgo, o donde ellos se sientan presionados o sean detenidos sin causa justificada, sea escuchada por los secretarios, en ese chat en el que estamos participando directamente con las cámaras del transporte", puntualizó el jefe policial.

Al encuentro asistieron los secretarios de Seguridad de Santiago, San Nicolás de los Garza y Allende, así como directivos y representantes de organismos clave como CANACAR, AMOTAC, CENSECAR, FEMATRAC, CONATRAM y CAINTRA.

Las acciones forman parte de la estrategia integral de seguridad "Escudo", enfocada en la coordinación intermunicipal para garantizar un tránsito eficiente y protegido.