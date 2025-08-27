Busca Monterrey a policías con vocación de servicio

El objetivo es acercar la oportunidad a la mayor cantidad de personas posible, interesadas en formar parte al cuidado de la sociedad regiomontana

El gobierno de Monterrey instaló un módulo fijo en la Planta Baja del Palacio Municipal como parte del programa permanente de reclutamiento de elementos para la policía municipal.

¿Los requisitos? La invitación está abierta a las personas de 19 a 35 años de edad, con vocación de servicio y que reúnan ciertos requisitos de buena conducta para ejercer como policías, guardias auxiliares o agentes viales.

El alcalde Adrián de la Garza anunció que habrá otros dos módulos permanentes: en la Plaza Morelos y en la Central de Autobuses.

De igual forma, se acudirá a las distintas universidades de la zona metropolitana para invitar a hombres y mujeres a sumarse a la corporación.

La administración municipal ofrece un sueldo de hasta 35 mil pesos mensuales para los elementos de policía, servicio médico para él o ella y para su familia directa, seguro de vida, capacitación constante, servicio de guardería 24/7 y muchas otras prestaciones.

El procedimiento para ingresar se hace a través de tres modalidades: presencial, en los módulos de reclutamiento, en línea mediante el portal www.monterrey.gob.mx y vía telefónica al 8151 026 750 y terminaciones 51, 52 y 53.