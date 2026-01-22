Busca Miguel Flores diálogo personal por el presupuesto

El funcionario estatal detalló que la estrategia consiste en contactar primero a los diputados de manera personal para ultimar los detalles del posible consenso

En un nuevo intento por armonizar la relación entre los poderes del Estado, el secretario general de gobierno, Miguel Flores, anunció que buscará establecer un diálogo directo y privado con los legisladores locales para concretar la aprobación del Presupuesto 2026.

Diálogo tras el inicio de sesiones

El funcionario estatal detalló que la estrategia consiste en contactar primero a los diputados de manera personal para ultimar los detalles de un posible consenso.

Se espera que el encuentro formal se realice coincidiendo con el inicio del periodo de sesiones del Poder Legislativo, facilitando así la asistencia de todos los representantes.

“Lo estamos planeando para ahora que inicien sesiones... para poder platicar, dialogar y construir juntos un mejor escenario”, explicó Flores Serna, señalando que las ausencias de algunos legisladores durante las primeras semanas del año habían retrasado este acercamiento.

Sin intención de "maltratar" a los Poderes

Ante los cuestionamientos sobre presuntos recortes o falta de recursos en el presupuesto entregado a los Poderes del Estado y organismos autónomos, el secretario fue enfático en descartar cualquier tipo de represalia financiera.

Aseguró que, según la información proporcionada por la Tesorería estatal, el monto enviado para este ejercicio es superior al del año pasado. “No hay ninguna intención de maltratar a ninguna dependencia; al contrario, queremos colaborar con las demás autoridades”, puntualizó.

Buscan un presupuesto digno

Flores Serna se mostró optimista respecto a los resultados de estas futuras mesas de trabajo, apelando a la voluntad política de todas las bancadas representadas en el Congreso.

“Hablando se entiende la gente. Tenemos que dialogar para llegar a un acuerdo y pensar en las cosas que le benefician al estado”, concluyó el funcionario, marcando lo que se espera sea una nueva etapa de apertura entre el Gobierno y el Legislativo.