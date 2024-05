Busca Mariana crear más centros de bienestar animal

Estas delegaciones municipales contarán con centros de bienestar animal, también porque sabemos que el tema de bienestar animal muchas veces son parte de nuestra familia y si no, son parte de nuestra comunidad, pero actualmente existen muchos perros y gatos viviendo en situación de calle que no tienen atención de nadie, es un tema de salud pública cuando no son atendidos.

Necesitamos atender a los animales, porque sí son parte de nuestra sociedad, por eso vamos también por campañas permanentes de vacunación y esterilización, pero, sobre todo, unas brigadas permanentes de rescate y de adopción, necesitamos que el municipio siga rescatando nuestros animales, que sigamos fortaleciendo la adopción para que todos ellos tengan una segunda oportunidad, dijo la candidata.