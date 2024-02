Busca Lorena que autos chocados no paralicen el tráfico

Al asegurar que el hecho que el reglamento de tránsito de Monterrey obligue a quienes checaron a no mover los vehículos, provocando tráfico en las arterias, De la Garza quiere modificar ese artículo, para que en dado caso que no sean accidentes mayores, los conductores muevas sus autos y no causen caos vial.



Nos dimos cuenta que el artículo 140 del reglamento de Tránsito de Monterrey obligaba a quienes participan en un siniestro vial a permanecer en la escena del siniestro hasta que lleguen todas las autoridades para poder mover los carros eso abona mucho al tráfico que hay en la zona metropolitana de Monterrey, dijo Lorena de la Garza.

Especificó que cuando solamente sean daños al patrimonio, los involucrados en el choque puedan hacer uso de los celulares para tomar fotografías y videos, para luego mover los vehículos y que dichas pruebas puedan ser mostradas ante los agentes de tránsito, de la Fiscalía y también a las aseguradoras.

El artículo pasaría a quedar de la siguiente manera:

ARTÍCULO 140.- Todo conductor participante en un hecho de tránsito, debe cumplir con lo siguiente: I. No mover los vehículos de la posición dejada por el hecho de tránsito salvo los siguientes supuestos;

a) Si el hecho de tránsito solamente generó daños a propiedad privada, los vehículos involucrados deberán ser movidos con el fin de liberar el tránsito en las vías afectadas y evitar la obstrucción de la circulación, siempre y cuando todos los vehículos estén en condiciones de circular, ningún conductor presente síntomas de estar bajo el influjo de alcohol, narcóticos, estupefacientes o psicotrópicos, y no existan daños en bienes públicos.

Esta medida tiene como objetivo prioritario salvaguardar la integridad física y la seguridad vial de todos los usuarios de la vía. Las Instituciones de Seguros colaborarán en la difusión de esta disposición entre sus asegurados, sin que esto afecte su derecho de reclamación por daños.

En caso de incumplimiento, se aplicarán las sanciones previstas en el presente Reglamento.

b) Si las partes no estuvieran de acuerdo con la forma de reparación de los daños, aplicaran las reglas establecidas en el artículo 138 del presente reglamento.

La iniciativa fue entregada al municipio de Monterrey, el cual tiene un máximo de tres meses para analizar y en dado caso aprobar o desechar la propuesta.

