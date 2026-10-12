Busca Liz Galicia reunir 50 mil apoyos en Santa Catarina

La ex titular del DIF anunció que emprenderá una gira de trabajo territorial para sumar el respaldo de familias simpatizantes y militantes del municipio

Elizabeth “Liz” Galicia Ruiz formalizará este lunes en la Ciudad de México su registro como aspirante a Coordinadora Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional de Morena, en Santa Catarina.

La ex titular del DIF anunció que, como parte de este proceso interno, emprenderá una gira de trabajo territorial para sumar el respaldo de más de 50 mil familias simpatizantes y militantes del municipio.

“Visitaremos a la ciudadanía simpatizante y que milita en este movimiento para obtener su confianza en busca de obtener la coordinación”, confirmó Galicia Ruiz.

Liz Galicia acudirá a la sede estatal de Morena para registrarse

De acuerdo con la convocatoria emitida por la dirigencia del partido, el próximo 18 de octubre es la fecha límite para el registro de las coordinaciones municipales. Por ello, la aspirante acudirá a la sede del Comité Estatal de Morena para cumplir con los requisitos correspondientes.

Posteriormente, Galicia Ruiz iniciará recorridos casa por casa en diversos sectores de Santa Catarina para entablar un diálogo directo con la militancia y dar a conocer las bases de su proyecto político.

Destacan acciones de Liz Galicia al frente del DIF de Santa Catarina

Durante su gestión al frente del DIF de Santa Catarina, Galicia Ruiz impulsó diversas acciones de asistencia social, atención a grupos vulnerables y apoyo a las familias del municipio.

Entre los programas más destacados figuró “Bienestar a la Vista”, mediante el cual se entregaron lentes de manera gratuita.