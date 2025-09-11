Busca joven regia viajar al espacio en cohete de Jeff Bezos

Dafne Reyes compite por lograr un asiento en el cohete New Shepard de Blue Origin y cumplir su sueño de viajar al espacio

Con tan solo 21 años, Dafne, estudiante de Ingeniería en Robótica y Sistemas Digitales del Tecnológico de Monterrey, está más cerca que nunca de cumplir su mayor anhelo: convertirse en astronauta.

“Hoy estoy en la competencia de SERA Space Age donde solo seis personas de todo el mundo tendrán un asiento en la cápsula New Shepard de Blue Origin y yo quiero que México tenga un lugar”.

La joven regiomontana busca un lugar en el cohete New Shepard de Blue Origin, la empresa aeroespacial fundada por Jeff Bezos, en un viaje suborbital que podría marcar el inicio de su travesía hacia las estrellas.

De los más de 11 mil aspirantes en el mundo, ella ya ocupa el lugar número cinco para ser parte de los seis seleccionados que volarán, pero la competencia apenas comienza y eso podría cambiar.

Primero se evalúan actividades y divulgación científica en las redes sociales de los aspirantes, y en las siguientes fase todo dependerá del apoyo de la comunidad a través de votos.

“Han habido muchas competencias pero en particular eso se trata en democratizar el espacio, entonces, qué es eso, el espacio se está haciendo accesible para todos. Ahorita estamos en la fase de anunciar a redes, quienes somos, porqué queremos ir, qué hemos hecho y están monitoreando esos movimientos y ya las siguientes fases se van a hacer completamente por votos y eliminatorias”.

Mientras Dafne se sigue preparando.

“Al mismo tiempo de estar estudiado he estado entrenando mi persona para poder soportar este tipo de fuerzas gravitacionales que se experimentan durante una misión espacial".

Desde Canadá, donde actualmente realiza investigación en robótica espacial, Dafne comparte que su sueño no es solo personal: quiere que México avance en tecnología aeroespacial y que más jóvenes, especialmente mujeres, se atrevan a romper los estereotipos y adentrarse en el mundo STEM, es decir, el mundo de la Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas.

Su preparación comenzó a los 12 años en concursos de robótica y creció con experiencias extraordinarias, como su participación en un programa de la NASA, en el que desarrolló un proyecto para proteger a los robots del polvo lunar. Incluso enfrentó dudas pero su vocación fue más fuerte.

Quienes deseen apoyar su misión y seguir de cerca cada paso de su preparación, pueden encontrarla en sus redes sociales: @AstroDaf en YouTube y @Astro.Daf en Instagram.