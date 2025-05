Busca Jorge Alfredo Clemente agilizar la justicia en México

El candidato a magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial Federal, Jorge Alfredo Clemente, busca que este órgano de nueva creación sea eficaz en los resolutivos, para que los ciudadanos tengan una mejor justicia sin esperar años por ella.

Este órgano que debutará en el sistema judicial, se encargará de vigilar y regular la actuación de jueces y magistrados.

En entrevista para INFO7, Clemente indicó que una de las fallas del Poder Judicial actual es que tiene muchos vicios que, al final, sólo afectan al ciudadano que espera de que su asunto sea resuelto.

“Nosotros, como abogados, podemos entender el llegar a un tribunal, hacer una promoción y que no te la acuerden tres días después, sino que te la dan una semana después o quince días o un mes después, porque cuando preguntas en el tribunal te dicen que están saturados.

“Y uno, como usuario, como abogado, entiendes, pero el que no lo entiende es el usuario final que es el gobernado y preguntan: ¿por qué ha tardado tanto su proceso? y ¿tardan cinco o siete años en resolver su juicio? Eso no es una impartición de justicia expedita y eso es porque no se cumplen los términos judiciales”, dijo el candidato.

