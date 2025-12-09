Busca IMSS transformar vida de niños y adolescentes con diabetes

La diabetes en la población infantil es un problema que sigue creciendo y requiere de atención urgente para lograr controlarla

La diabetes infantil es una epidemia silenciosa que avanza con mucha fuerza en México.

Cada vez más niñas, niños y adolescentes reciben este diagnóstico, impulsado por el cambio en los hábitos alimenticios, el sedentarismo y la falta de detección temprana. Esta realidad no es exclusiva de los adultos y se ha convertido en una estadística preocupante.

Diabetes en la infancia

“La diabetes existe en los niños, no es exclusiva de los adultos. Es una estadística alarmante, pero si un niño se cuida bien durante toda su enfermedad, va a hacer su vida normal”, advierte la Dra. Sadya Fuerte Olvera, jefa de la División de Pediatría.

Ante esta creciente crisis de salud pública, la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) del IMSS número 25 ha encendido una luz a través de su iniciativa PediatrIMSS.

La joya de este esfuerzo es el grupo de apoyo y capacitación “Viviendo con Diabetes”, donde equipos de especialistas entrenan de manera integral a menores con este padecimiento y a sus cuidadores.

“Ofrecemos pláticas dinámicas sobre el plato del buen comer, la jarra del buen beber... le damos al niño el conocimiento de dónde aplicarse la insulina y cómo llevar una alimentación correcta”, explica Edith Frías, jefa de Trabajo Social.

Desde su creación en 2022, el programa ha tenido un impacto significativo, formando 10 grupos y beneficiando a un total de 198 menores que han aprendido a manejar y controlar su condición, empoderándolos.

Minerva Torres, madre de un niño con diabetes, recuerda con dolor la urgencia con la que llegaron a la clínica la primera vez: “Mi niño empezó a adelgazar de manera rápida... lo llevamos a consultar y de ahí me lo mandaron directo a Urgencias. Estuvo en cuidados intensivos”, relató.

Hoy, la realidad de su hijo es completamente distinta. Gracias a la dedicación de los colaboradores del programa, él lleva una vida normal como cualquier chico de secundaria, con el control y el conocimiento para manejar su diabetes.

“Todas las atenciones son magníficas. Estamos profundamente agradecidos con todos aquí en el programa”, reconoció.