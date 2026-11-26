El alcalde de Guadalupe confirmó que participará en el proceso interno por obtener la candidatura a la gubernatura, y adelantó que valorará si solicita licencia

El alcalde de Guadalupe, Héctor García, confirmó que participará en el proceso interno de Movimiento Ciudadano para obtener la candidatura a la gubernatura de Nuevo León en 2027, y adelantó que valorará si solicita licencia para separarse de sus funciones municipales.

“Seré respetuoso de los tiempos electorales y, sin descuidar mi función como alcalde de Guadalupe, tengo la intención de registrarme a la precandidatura de Movimiento Ciudadano por la gubernatura de Nuevo León”, manifestó García en respuesta a Info 7.

Aseguró que la decisión de registrarse ya está tomada y que envió una carta de intención a la Coordinadora Nacional de su partido para manifestar formalmente su interés.

"Motivado por encabezar un gobierno municipalista, cercano a la gente y sus necesidades", indicó.

García se inscribirá como lo marca la convocatoria a partir del 6 de diciembre y será el próximo 8 de diciembre cuando viaje a la Ciudad de México para realizar su registro como aspirante, dentro del periodo en el que los interesados deberán expresar su intención de participar.

Posteriormente, la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano definirá las características, cualidades y requisitos que deberán cumplir quienes busquen contender por la candidatura.

Afirmó que cuenta con experiencia y una estructura política para competir por la candidatura emecista.

García aseguró que las condiciones políticas están dadas para buscar la candidatura.

Notifica sus aspiraciones a Samuel García

El edil también reveló que ya notificó sus aspiraciones al gobernador Samuel García.

"Mi relación con el actual gobernador Samuel García es buena tanto en lo personal como lo profesional, de hecho el mandatario estatal me dijo que " me moviera" por el cargo", agregó.

Con esta decisión, García se suma a los perfiles de Movimiento Ciudadano que buscan participar en la definición de la candidatura rumbo al 2027.