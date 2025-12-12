Busca Guadalupe sustituir caballos por motocicletas

Inicia Guadalupe sustitución de vehículos de tracción animal por vehículos motorizados, entregando los primeros incentivos económicos a recolectores de basura

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Con la entrega de los primeros incentivos a un grupo de 60 recolectores de basura, el municipio de Guadalupe dio un paso histórico para sustituir vehículos de tracción animal por unidades motorizadas.

Además de iniciar la transición digna para contrarrestar el maltrato animal y cuidar el medio ambiente, otro objetivo primordial del programa es proteger el futuro de niñas y niños de las familias de carretoneros, para que no sigan el mismo patrón de subsistencia.

En el arranque del programa, el alcalde Héctor García y otras autoridades entregaron los primeros 40 apoyos por 20 mil pesos, que los recolectores de basura utilizarán para habilitar unidades motorizadas que tenían paradas por falta de mantenimiento.

"Con el apoyo económico que se les brinda reiniciarán su labor de recolectar basura, si así lo desean, pero ya no utilizando un carretón con tracción animal, sino con un vehículo motorizado que les sirva para llevar el sustento a sus hogares evolucionado su forma de trabajar”, expresó.

Los caballos que utilizaban los carretoneros quedaron bajo el resguardo de Bienestar Animal del Estado.

Además, el alcalde anunció la habilitación de un parque cercano al área de Las Sabinitas, en colaboración con el organismo “Supera”.

Tendrá andador, juegos y un área verde para brindar a la comunidad un lugar digno de recreación.

El secretario de Medio Ambiente estatal, Raúl Lozano, reconoció el trabajo de la administración municipal de Guadalupe para cuidar el entorno y atreverse a tomar decisiones trascendentales como ésta, haciendo más eficiente y ordenado el trabajo de los recolectores de basura.