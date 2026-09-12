Busca Fiscalía que presupuesto para 2027 sea de $4,700 mdp

La cifra que representa casi mil millones de pesos menos respecto a los $5,800 millones contemplados en su proyecto presupuestal para 2026

La Fiscalía General de Justicia del Estado prevé solicitar para 2027 un presupuesto de alrededor de $4,700 millones de pesos, cifra que representa casi mil millones de pesos menos respecto a los $5,800 millones contemplados en su proyecto presupuestal para 2026, recursos que hasta el momento no han sido aprobados.

El fiscal general de Justicia del Estado, Javier Flores Saldivar, explicó que, ante la falta de aprobación del presupuesto, la Fiscalía ha operado bajo la figura de la tácita reconducción, lo que ha impedido poner en marcha algunos de los proyectos contemplados originalmente.

“Ahorita tenemos una cantidad aproximada de $4,700. Lo que traíamos el año pasado es $5,800 para la elaboración de esos proyectos”, precisó Flores Saldivar.

El funcionario detalló que entre los proyectos incluidos en el presupuesto anterior se encontraba la construcción de dos Centros de Justicia Familiar (Copavide), uno en Guadalupe y otro en San Nicolás, además del Instituto de Formación Profesional.Sin embargo, señaló que ninguno de estos proyectos ha podido iniciar.

“El año pasado teníamos un presupuesto, esto para la creación de dos Copavide, uno en el municipio de Guadalupe, otro en San Nicolás, el Instituto de Formación Profesional y, a raíz de que estamos con la pura conducción, dichos proyectos quedarían en standby, por lo cual pensamos que si se nos da la oportunidad otra vez, se van a repetir ese tipo de proyectos”, explicó.

En otro tema, Flores Saldivar confirmó que la Fiscalía no acudió a la reunión convocada por la Tesorería del Estado el pasado 9 de septiembre, en la que participaron o fueron invitados organismos autónomos para abordar temas presupuestales.

El fiscal explicó que la decisión de no asistir fue tomada como un acto de solidaridad con los demás organismos autónomos, que también optaron por no atender la invitación.

No iba a acudir ningún organismo autónomo, por lo cual quise ser solidario con ellos”, dijo.

Flores Saldivar agregó que la Fiscalía busca mantenerse al margen de las polémicas políticas y concentrarse exclusivamente en sus funciones relacionadas con la procuración de justicia.