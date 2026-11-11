Busca Fiscalía identificar a agresores tras golpiza en Prepa 22

Autoridades buscan identificar a estudiantes involucrados en la golpiza en Linda Vista, mientras padres alertan por peleas constantes cerca del plantel.

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Una agresión entre estudiantes al exterior de la Preparatoria 22 de la UANL, en la colonia Linda Vista, en Guadalupe, ya es investigada por la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública municipal.

Luego de que se difundiera un video en redes sociales donde varios jóvenes golpean y patean a otro estudiante, la Secretaría de Seguridad informó que elementos de Investigación Criminal y Análisis trabajan en la recopilación de evidencias para identificar a los presuntos responsables.

Por su parte, la Fiscalía abrió una carpeta de investigación por el delito de lesiones en riña, luego de recibir un informe policial relacionado con los hechos ocurridos el lunes 9 de noviembre.

Durante un recorrido por la zona se observó la presencia de agentes ministeriales, una patrulla de proximidad y motociclistas realizando rondines en el exterior de la preparatoria.

Padres de familia informaron que este tipo de enfrentamientos no son nuevos y que ocurren constantemente en una plaza cercana, conocida como “La María”, ubicada sobre la calle Chula Vista.

En tanto, estudiantes consultados platicaron que presuntamente el joven agredido en el video no pertenece a la Preparatoria 22, sino al Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI), ubicado cerca del plantel.

De acuerdo con sus testimonios, el joven que fue agredido, habría amenazado a alumnos y presuntamente portaba un objeto punzocortante en el bolsillo de su pantalón con el que los amenazó, el cual se alcanza a observar en el video. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas ni se ha confirmado si los familiares del joven agredido presentaron una denuncia.

Pese a lo ocurrido, las actividades escolares continúan con normalidad y este martes se desarrolla la semana cultural, con la participación de estudiantes de distintas preparatorias de la UANL. Mientras que, al exterior, autoridades mantienen los recorridos de vigilancia en los alrededores del plantel y las investigaciones para identificar a los jóvenes que participaron en la riña.