Busca Fiscalía al joven agredido por alcalde de El Carmen

La Fiscalía de Justicia del Estado busca al joven Giovanni, presuntamente agredido por el alcalde de El Carmen en un restaurante de San Pedro,

La Fiscalía General de Justicia del Estado se encuentra en la búsqueda del joven que presuntamente fue agredido por el alcalde del municipio de El Carmen, luego de que se viralizó en redes sociales un video captado por cámaras de seguridad de un restaurante ubicado sobre la avenida Vasconcelos, en el municipio de San Pedro.

Así lo informó el vicefiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco, quien detalló que ya existe una denuncia formal ante la autoridad, aunque esta no fue presentada por la víctima.

El caso cobró relevancia luego de que en las imágenes difundidas se observa al edil sujetando del cuello e intentando ahorcar a un joven identificado preliminarmente por sus compañeros de trabajo únicamente como Giovanni.

Tras el incidente, el joven habría renunciado a su empleo en la taquería Los Focos Amarillos. Orozco explicó que la denuncia fue presentada por una regidora del municipio de El Carmen, quien solicitó la intervención de la Fiscalía tras conocer los hechos a través de redes sociales.

“Se presentó una denuncia por parte de una persona que cuenta con el cargo de regidora en el municipio de El Carmen, ella hizo alusión a haber observado la información trascendida públicamente en redes sociales, lo que le pareció que debería ser una agresión investigada por la Fiscalía y lo denunció.

Esa denuncia ya fue turnada a un agente del Ministerio Público que ordenó en principio la búsqueda, la localización, identificación, entre ellas la persona supuestamente agredida, en segundo lugar, si esto fuera posible, pues la dictaminación médica para determinar que la persona sufrió lesiones o si solo fue objeto de golpes, o violencia física”, explicó al ser cuestionado en las instalaciones de la Fiscalía estatal.

El vicefiscal señaló que la prioridad de la autoridad es localizar al joven para conocer su voluntad respecto a los hechos, ya que por las características preliminares del caso podría tratarse de un delito que requiere querella de la víctima.

“De acuerdo a las circunstancias del video trascendido públicamente, lo importante es, en principio, buscar, identificar la voluntad de la víctima; podría tratarse de un delito de querella. Si ella estuviera en la voluntad de presentarla, la fiscalía estaría obligada a denunciar, acorde, insisto, a las características del evento”, agregó.

Asimismo, confirmó que elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones ya realizan labores para ubicar al joven, aunque hasta el momento no han tenido éxito. Respecto al posible desarrollo del procedimiento legal, Orozco indicó que, de concretarse la participación de la víctima, el asunto podría resolverse por un acuerdo entre las víctimas.

“Es un proceso ágil; el delito es aparentemente, por lo que se observa, sin prejuzgar, pero aparentemente es una cuestión de bajo impacto. Podría promoverse la mediación de acuerdo a la política de persecución penal que dictó el fiscal; se promovería, si la víctima así quisiera, la mediación entre las partes y esto podría concluir en un proceso muy ágil por un acuerdo reparatorio, disculpas, algo económico. Los tiempos son ágiles de acuerdo a las características del hecho”, dijo.

La Fiscalía mantiene abierta la investigación y continúa con los trabajos para localizar e identificar plenamente al joven que aparece en la grabación.