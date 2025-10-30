Busca Fiscalía a taxista que trasladó a vietnamita desaparecido

La Fiscalía emitió la ficha de búsqueda de Tran Van Do, de 40 años, quien fue visto por última vez en el Hotel Wyndham Garden Universidad, en San Nicolás

El fiscal del estado, Javier Flores, informó que actualmente se busca al taxista que trasladó a un hombre de nacionalidad vietnamita reportado como desaparecido en el municipio de San Nicolás.

Desde ayer, la Agencia Estatal de Investigaciones emitió la ficha de búsqueda de Tran Van Do, de 40 años de edad, quien fue visto por última vez en el Hotel Wyndham Garden Universidad, ubicado sobre avenida Universidad, en la colonia El Roble.

Las primeras indagatorias, el hombre abordó un taxi, del cual se desconoce si era de sitio o de aplicación, con destino presuntamente hacia las salidas a Estados Unidos. Sin embargo, las autoridades no han podido determinar el punto exacto en el que el conductor lo dejó.

“Se está buscando al taxista para que se establezca a dónde lo llevó, eso es por lo cual se está buscando al taxista”, dijo Javier Flores.

Asimismo, agregó que la compañía telefónica reportó como último registro la avenida Miguel Alemán.

“La información que se tiene del extranjero es que se puso en conocimiento al Consulado. La telefonía nos señala como punto Miguel Alemán y se tiene la teoría de que al parecer la idea era cruzar a Estados Unidos”, especificó.