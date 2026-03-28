Busca DIF Monterrey brindar 400 cirurgias contra cataratas

Por: Carlos Nava 27 Marzo 2026, 21:34 Compartir

A solo tres semanas de haber iniciado el programa, las autoridades entregaron los primeros 200 comprobantes oficiales para operaciones de cataratas

En una jornada marcada por el fortalecimiento de la infraestructura social, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, y la presidenta del DIF Municipal, Gaby Oyervides, encabezaron la entrega de apoyos para cirugías visuales y la reapertura de espacios de rehabilitación física que permanecieron en el abandono por años. "Monterrey se ve mejor sin cataratas" duplica su meta A solo tres semanas de haber iniciado el programa, las autoridades entregaron los primeros 200 comprobantes oficiales para operaciones de cataratas. Ante la alta demanda y el éxito de la convocatoria, el alcalde anunció que la cifra de beneficiarios se duplicará para alcanzar a 400 ciudadanos. Gaby Oyervides explicó que el programa nació tras detectar que muchos ciudadanos que buscaban lentes en brigadas previas sufrían en realidad un problema de cataratas que no se solucionaba con graduación, sino con cirugía. “Lo más importante es que ustedes ya tienen la seguridad; van a salir con una vista de envidia, porque a veces, ni lentes necesitan”, aseguró De la Garza.

Este esfuerzo se realiza en colaboración con el Centro Oftalmológico del Club de Leones Internacional, garantizando atención especializada para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores y población vulnerable.

Rescate de la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) San Jorge

Como parte de un plan maestro para rehabilitar los 31 espacios del DIF Monterrey, el alcalde y su esposa re-inauguraron la UBR de la colonia San Jorge, al norte de la ciudad. El inmueble, que presentaba signos de abandono y falta de mantenimiento de administraciones pasadas, fue transformado con una inversión de casi 1.5 millones de pesos.

La renovación incluyó:

Instalación de subestación eléctrica y climatización.

Gimnasio completamente equipado con aparatos nuevos.

Áreas de hidroterapia, terapia física individual y atención psicológica.

Nuevos pisos, plafones, iluminación y rehabilitación de sanitarios.

Un aspecto innovador de esta administración es la inclusión de apoyo para cuidadores y terapias especializadas en oncología (tanto física como psicológica), ampliando el espectro de atención más allá de la rehabilitación motriz tradicional.

Un compromiso con la dignidad

“Estamos haciendo esto con calidad porque la gente de Monterrey tiene derecho a espacios dignos y armoniosos donde puedan convivir y hacer comunidad”, reiteró el alcalde durante el corte de listón, donde estuvo acompañado por la directora general del DIF, Ivonne Álvarez, y otros funcionarios municipales.