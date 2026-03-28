Busca DIF Monterrey brindar 400 cirurgias contra cataratas

En una jornada marcada por el fortalecimiento de la infraestructura social, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, y la presidenta del DIF Municipal, Gaby Oyervides, encabezaron la entrega de apoyos para cirugías visuales y la reapertura de espacios de rehabilitación física que permanecieron en el abandono por años.
"Monterrey se ve mejor sin cataratas" duplica su meta
A solo tres semanas de haber iniciado el programa, las autoridades entregaron los primeros 200 comprobantes oficiales para operaciones de cataratas. Ante la alta demanda y el éxito de la convocatoria, el alcalde anunció que la cifra de beneficiarios se duplicará para alcanzar a 400 ciudadanos.
Gaby Oyervides explicó que el programa nació tras detectar que muchos ciudadanos que buscaban lentes en brigadas previas sufrían en realidad un problema de cataratas que no se solucionaba con graduación, sino con cirugía.
“Lo más importante es que ustedes ya tienen la seguridad; van a salir con una vista de envidia, porque a veces, ni lentes necesitan”, aseguró De la Garza.