Busca Conagua regularizar concesiones de 500,000 metros cúbicos

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) anunció un nuevo decreto para regularizar títulos de concesión de uso de aguas nacionales en los sectores agrícola, pecuario y de acuacultura de hasta 500,000 metros cúbicos (m3).

El delegado de la Conagua en el noreste, Luis Carlos Alatorre Cejudo, explicó que este documento publicado el pasado 28 de octubre en el Diario Oficial de la Federación tiene el objetivo de regularizar el rezago administrativo que existe en el organismo.

Alatorre Cejudo agregó que anteriormente ya hubo un decreto similar, sin embargo, no fue de mucha ayuda para el rezago administrativo, ya que este solo contemplaba concesiones de hasta 50,000 m3.

“Anteriormente había habido un decreto que solamente iba hasta los 50,000 metros cúbicos, ese universo se detectó y se atendió, pero se vio que era muy poco la cantidad de títulos que estaban dentro de esa premisa. “Este nuevo decreto que se acaba de publicar el 28 de octubre, pues ese es el principal objetivo, regularizar todos que se encuentren hasta 500,000 metros cúbicos. Ahí si el espectro o la cantidad de títulos ya aumenta mucho y estaríamos atendiendo la mayor parte del rezago administrativo”, señaló el delgado.

Dicho decreto establece un plazo de seis meses para que los interesados puedan adherirse a este proceso, el rezago de títulos contempla a nivel nacional un estimado de 90,000 concesiones, mientras que en Nuevo León la cifra ronda los 5,000 y en Coahuila 2,200 títulos.

Junto a este decreto, la Conagua abrirá módulos con ventanillas únicas para las personas que busquen regularizar su título de concesión y cumplan con los requisitos.

A partir del 3 de noviembre, comenzarán a dar este servicio en Monterrey y en Saltillo, mientras que para el 10 de noviembre iniciaran Nueva Rosita, Coahuila y en Montemorelos, Nuevo León.

El decreto está dirigido a quienes cuentan con títulos de concesión vencidos entre el 1 de octubre de 2017 y el 1 de marzo de 2025, siempre que estos amparen volúmenes de hasta 500 mil metros cúbicos anuales.

También contempla a gobiernos estatales y municipales con concesiones para uso público urbano, sin límite de volumen.

Alatorre Cejudo agregó que entre los beneficios que se derivan de la regularización se encuentra la posibilidad de acceder al Programa Especial de Energía para el Campo en Materia de Energía Eléctrica de Uso Agrícola (PEUA), operado por la Secretaría de Agricultura.

“Nuestros agricultores para que sea productivo, para que sea rentable la agricultura a través de pozos de agua, requieren acceder a tarifas especiales de la Comisión Federal de Electricidad. “De un tiempo para acá se ha puesto más rígido y más estricta la Secretaría de Agricultura y requiere que para dar ese esa tarifa, el PEUA, pues requiere que el título esté debidamente integrado y acreditado ante la Conagua”

Con dicho programa otorga tarifas preferenciales de electricidad para riego agrícola, apoyo que actualmente beneficia a más de 89 mil productoras y productores en el país.

Para acceder los usuarios deberán acreditar la propiedad del predio, presentar copia del título de concesión a regularizar, comprobar el uso activo del volumen durante los últimos dos años, y entregar un escrito libre solicitando la adhesión al programa.

Según la Conagua, el propósito del decreto es ordenar el uso de las aguas nacionales y dar certeza jurídica a los usuarios de los sectores productivos, la medida también busca favorecer la continuidad de las actividades agrícolas y pecuarias que dependen del recurso hídrico.