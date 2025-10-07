Busca cabildo que calzada San Pedro se llame Mauricio Fernández

Esta propuesta fue presentada por Mauricio Farah, alcalde sustituto, quien busca honrar la memoria de su antecesor, quien falleció hace algunas semanas

El ayuntamiento de San Pedro anunció que aprobó que se inicien los trámites para que la calzada San Pedro, una de sus vías más importantes, pase a llamarse Mauricio Fernández.

Esta propuesta fue presentada por Mauricio Farah, alcalde sustituto, quien busca honrar la memoria de su antecesor, quien falleció hace algunas semanas y quien durante décadas sirvió al municipio.

En busca de formalizar este acuerdo, se celebrará una sesión extraordinaria de cabildo el jueves 9 de octubre a las 09:00 horas en la emblemática escultura Niña Cangrejo, ubicada sobre esta vialidad.

En caso de que las lluvias pronosticadas para esta fecha impidan que se pueda realizar esta reunión en un espacio abierto, esta se realizará en el Centro Cultural Plaza Fátima.

Cabe mencionar que el municipio de Monterrey también participa en esta nueva designación oficial, pues parte de esta vía pasa por la capital regia.