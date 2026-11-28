El edil reconoció la aportación de estos organismos al desarrollo económico y destacó la importancia de dar continuidad y fortalecer un modelo con resultados

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, sostuvo una reunión con directivos y representantes de clústeres estratégicos de Nuevo León, organizada por la Secretaría de Desarrollo Económico, para fortalecer la vinculación, impulsar nuevas alianzas y generar oportunidades de inversión y empleo.

Durante el encuentro se escucharon necesidades de portavoces de diversos segmentos industriales y se intercambiaron propuestas para fortalecer la competitividad de la ciudad mediante la colaboración entre Gobierno Municipal, empresas y academia.

El alcalde reconoció la aportación de estos organismos al desarrollo económico estatal y destacó la importancia de dar continuidad y fortalecer un modelo con resultados.

“Decirles que no tengan duda de lo convencido que estoy de la necesidad, de la importancia del trabajo que ustedes realizan, que no tengan duda y estoy convencido de que fue una gran idea hace 20 años (los clústeres) que ha dado resultados, que hay que seguir haciéndola y no nada más haciéndola, sino fortaleciéndola y ver cómo podemos hacer más”, enfatizó.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Económico, Ximena Tamariz, reconoció el impulso a nuevas industrias, formación de talento especializado, innovación y fortalecimiento económico, destacando la importancia de mantener una visión de largo plazo y concretar acciones para su desarrollo.

Nuevo León cuenta con 15 organismos que agrupan sectores estratégicos como automotriz, aeroespacial, tecnologías digitales, electrodomésticos, energía, agroalimentario, salud, turismo, logística y manufactura, entre otros. Bajo la colaboración entre empresas, instituciones académicas y gobierno, impulsan proyectos de innovación, fortalecen cadenas productivas y desarrollan talento especializado.

La Administración Municipal mantendrá una agenda de vinculación con sectores productivos para ampliar el crecimiento de pequeñas y medianas empresas, fortalecer proveeduría local y promover la competitividad de Monterrey.

Por el Gobierno de Monterrey participaron Wendy Cordero, jefa de Gabinete; Marcelo Segovia, secretario de Administración, y Nazario Salinas, director general de Finanzas.

Del sector empresarial asistieron Sergio González y Mauricio Magdaleno, del Clúster de Turismo de Monterrey; Haidé Sánchez y María de los Ángeles Vela, de CSOFT; Ismael Gómez y Manuel Montoya, del Clúster Automotriz de Nuevo León; Ramiro Ramírez y Rodrigo García, del Clúster de Salud y Turismo Médico; David Dávila y Mariana Ortiz, de MIMEC; Baldwin Britton y Yoelle Rojas, del Clúster de Electrodomésticos; Humberto Tenorio y Jaime Pérez, de Monterrey Aeroclúster; Blanca Nelly López y Alfonso Peña, del Clúster de Herramentales y Manufactura Avanzada; Kardia Ramírez, del Clúster de Nanotecnología; Roberto Pérez-Levi y Ramón Muñozcano, del Clúster de Logística; Eleazar Rivera, del Clúster Energético; Alberto de la Fuente y Eladio González, del Clúster Agroalimentario; Antonio Ramón Elizondo y Rafael Arroyo, del Clúster de Vivienda, y Luis Hernández y Jorge Juan Egúzquiza, de Nuevo León 4.0.