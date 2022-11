Busca a su perrito; ofrece boleto de Bad Bunny de recompensa

Charlie es un perrito que era el amigo inseparable de Jorge, hasta hace unas semanas, debido a que se perdió en la colonia Paseo de las Torres, en García

Por: Javier Torres

Noviembre 29, 2022, 10:19

'Charlie' era, hasta no hace mucho, la fiel compañía de Jorge pero el canino se perdió el pasado 22 de noviembre en García.



Tras perder a su mascota en la colonia Paseo de las Torres y sin tener aún información de él, Jorge Zúñiga hace todo lo posible por encontrar a 'Charlie'.



El pequeño canino es de raza Chihuahua y tiene estas características.



'Pues mi perro es de raza chica, es un Chihuahua, es color café pero la verdad ya está viejito. Las características de él es estar encorvadito, corre mucho todavía pero ya tiene sus canas en la cara. Ya se le ve más el pelaje blanco que el café', dijo el dueño.





Para él representa más que una mascota. Era su amigo inseparable.



'A Charlie lo he tenido desde, prácticamente, desde cachorro. Me ha acompañado a lo largo de 8 años es por eso que le tengo mucho cariño y pues ha estado las veces que he cumplido años, hemos hecho fiestas, viajes, ha estado en puntos importantes de mi vida y ha estado en otros en los que nadie se da cuenta cuando estás mal, cuando te encierras en tu cuarto, cuando estás preocupado por algo y el siempre estaba ahí acompañándome. Nunca había un día que no estuviera a lado mío acostado o sentado', comentó Jorge.



Jorge está publicando en redes sociales información para llegar a más personas.



'Para poder localizar a Charlie empecé en Facebook compartiendo en grupos, tuvo difusión entre grupos de perritos extraviados pero al momento de no recibir respuesta y me dijeran donde estaba, decidí crear una página de Facebook que se llama 'Encontremos a Charlie'. Gracias a esa página logró llegar a más personas del municipio', explicó el joven.



Para quien encuentre a 'Charlie', Jorge ofrece una jugosa recompensa.



'Estoy ofreciendo una modesta cantidad de dinero y aparte estoy ofreciendo un boleto físico para el concierto de Bad Bunny este próximo 4 de diciembre. Ese boleto yo lo compré porque soy fan y quería ir al concierto pero en vista de que nada movía masas para buscarlo o recibir noticias de él, decidí dar como recompensa ese boleto', añadió.



Sin duda, 'el perro es el mejor amigo del hombre' y para Jorge esa frase la mantuvo durante muchos años en compañía de 'Charlie'.