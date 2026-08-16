Busca a su hija de 2 años, tras ser sustraída por su padre

La madre aseguró que teme por la seguridad de la niña, pues señaló que su expareja tiene antecedentes psiquiátricos y problemas con el alcohol.

La angustia de una madre por volver a abrazar a su hija de apenas dos años comenzó la noche del 11 de agosto, cuando acudió por ella y descubrió que su padre se la había llevado sin informarle a dónde.

Sofía Guadalupe García López busca desde entonces a su hija, Aurora Valentina Blanco, de dos años, quien se encontraba bajo el cuidado de su abuela paterna, Verónica M., cuando presuntamente Arturo B., padre de la menor, acudió por ella.

“El pasado 11 de agosto a las 8 de la noche, fui a recoger a mi hija, lo cual estaba bajo cuidado de su abuela paterna, Verónica M., y al momento de llegar por ella, su abuela me comenta que Arturo B., que es su padre, se la había llevado a pasear. Este no dijo a dónde, no dijo nada. Desde ese momento estoy tratando de comunicarme con él y no he tenido respuesta”, relató.

La madre aseguró que teme por la seguridad de la niña, pues señaló que su expareja tiene antecedentes psiquiátricos y problemas con el alcohol.

“Realmente temo por mi hija. Arturo es una persona que en este momento no está actuando de una manera coherente, prudente, tiene antecedentes psiquiátricos, tiene problemas con el alcohol, entonces pues realmente temo por mi hija y pues yo lo único que quiero es tener a mi hija de regreso”, expresó.

Sofía explicó que ambos llevaban aproximadamente tres meses separados y que habían establecido un acuerdo para que el padre pudiera convivir con Aurora, por lo que aseguró que nunca le impidió verla.

“Nosotros establecimos la convivencia, ya teníamos tres meses separados. Yo la veía entre semana, los fines de semana y hasta ahí no había ningún problema. Incluso entre semana jamás le negué ver a mi hija, o sea, él la veía, venía aquí, la saludaba, iba a mi negocio, la saludaba; nunca hubo ningún problema de que yo no lo dejara ver. Entonces realmente no puedo entender por qué tomó esa decisión de sustraerla de esa manera”.

La mujer señaló que ese mismo día había decidido poner como límite la firma del divorcio, situación que, considera, pudo haber influido en la decisión de llevarse a la menor.

“Justo ese día fue cuando decidió sustraer a mi hija y cometer este delito que ahorita ya es desaparición. Entonces pues sí, o sea, realmente aquí la principal afectada está siendo mi hija y pues yo todo lo que quiero es que me la regrese”.

Ante la falta de información sobre el paradero de Aurora y su padre, la madre dijo que presentó diversos reportes y denuncias.

“Ese mismo día de la sustracción levanté un reporte en el 911, esa misma madrugada presenté una denuncia ante el CODE por sustracción de menores, también ante la Fiscalía y la CJM por la desaparición”, explicó.

Agregó que continúa realizando acciones legales para localizar a su hija, aunque aseguró que considera insuficiente la respuesta de las autoridades.

“Realmente hemos tenido muy poco apoyo por parte de las autoridades de la Fiscalía, entonces pues sí, lo que queremos es meter presión para que se muevan lo más rápido posible y poder dar solución a esto y tener a mi hija conmigo”.

Aurora Valentina tiene dos años, es de complexión robusta, cabello rizado, ojos grandes y nariz respingada.

Como característica particular, cuenta con un lunar en la pantorrilla izquierda.

Su madre pidió a cualquier persona que tenga información sobre la menor, su padre o familiares de este, que la proporcione a las autoridades.

“Pues que nos unamos como comunidad para poder encontrarla, que cualquier información que tengan sobre Arturo pues ahorita es muy valiosa, o sea, el tiempo está pasando y es crucial. Pues sí, todo lo que se pueda saber sobre Arturo, mi hija o la familia de Arturo, inclusive, pues es de mucha utilidad también, porque las autoridades puedan encontrar lo más rápido posible”.

Con la voz marcada por la angustia, Sofía aseguró que lo único que desea es volver a tener a su hija entre sus brazos.