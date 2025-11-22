Buen Fin 2025 en Nuevo León alcanza derrama de 18 mil 880 mdp

La participación de 33 mil establecimientos contribuyó de forma decisiva al desempeño del fin de semana más importante para el comercio en México

El Buen Fin 2025 dejó un panorama más que favorable para el comercio formal de Nuevo León. Entre el 13 y el 17 de noviembre, los negocios del estado lograron una derrama económica de 18 mil 880 millones de pesos, una cifra que superó cómodamente lo que el sector anticipaba y que confirma el ritmo ascendente de la actividad comercial en la entidad. El crecimiento anual alcanzó el 18%, por encima del avance del 16% que se había proyectado inicialmente.

Para la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Monterrey (Canaco), la quinceava edición del programa cerró con saldo positivo gracias al movimiento constante en plazas comerciales, supermercados y corredores de alto flujo.

Su presidente, Jaime Herrera Casso, destacó que la participación de 33 mil establecimientos contribuyó de forma decisiva al desempeño del fin de semana más importante para el comercio en México.

El entusiasmo de los consumidores también fue evidente. Los giros con mayor dinamismo fueron los de tecnología, electrodomésticos, telefonía, muebles, moda y calzado, categorías que suelen concentrar una parte importante de las compras durante esta campaña.

En algunos casos, el repunte fue especialmente marcado: negocios dedicados a la venta de ropa reportaron hasta el doble de facturación el sábado respecto a un fin de semana habitual, de acuerdo con los reportes recibidos por la cámara empresarial.

Las promociones desplegadas por los comercios oscilaron entre el 15% y el 60%, lo que generó un ambiente de alta actividad y una experiencia de compra fluida para los clientes. Este comportamiento también se reflejó en los reportes de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), que informó que durante los cinco días del programa se presentaron solamente ocho quejas, de las cuales siete se resolvieron de manera favorable. Para el organismo, estas cifras muestran el compromiso del comercio organizado con prácticas claras y atención eficiente.

El aspecto de seguridad tampoco pasó desapercibido. Canaco Monterrey reconoció que el trabajo conjunto de las autoridades estatales y municipales permitió un Buen Fin sin incidentes relevantes. Los operativos implementados en plazas y zonas de alta concentración de personas, señalaron, ayudaron a mantener un flujo ordenado y seguro durante toda la jornada.