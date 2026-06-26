Brutal choque e incendio de tráileres en carretera a Nuevo Laredo

En medio del caos, una persona fue localizada sin signos vitales en el lugar, mientras que hasta el momento no se ha dado a conocer su identidad

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Un brutal encontronazo entre tres tráileres terminó en tragedia durante la madrugada del jueves, luego de que una de las pesadas unidades se incendiara tras el fuerte impacto sobre la carretera a Nuevo Laredo.

El aparatoso accidente fue reportado alrededor de las 04:00 horas en el kilómetro 164 de la carretera a Laredo, en el municipio de Anáhuac, Nuevo León, cerca de los límites con Tamaulipas.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuerte choque entre las tres unidades de carga provocó que uno de los tráileres comenzara a arder en llamas, generando una intensa movilización de cuerpos de auxilio y una enorme columna de humo visible a la distancia.

En medio del caos, una persona fue localizada sin signos vitales en el lugar, mientras que hasta el momento no se ha dado a conocer su identidad ni la de los demás involucrados en el accidente.

Automovilistas que transitaban por la zona alertaron a las autoridades al presenciar la magnitud del siniestro, encontrando las unidades severamente dañadas y parte de la vía afectada.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Anáhuac y Fuerza Civil, quienes realizaron labores de auxilio, abanderamiento y resguardo del área, mientras las autoridades correspondientes iniciaron las investigaciones para esclarecer cómo ocurrió el fatal percance.

La circulación permaneció afectada durante varias horas debido a las maniobras para controlar los riesgos y retirar las unidades siniestradas.