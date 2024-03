'Bronco' como diputado sería vergonzoso': Gaona

Hoy, sin defender el Monterrey VI, porque no lo conocía a detalle, hoy este año tenemos 34,000 millones de pesos en dos obras, Cuchillo II y el agua tratada y no tenemos ninguna fuente nueva de agua, eso es lo que más me preocupa.

El Monterrey VI eran como 38,000 millones de pesos, pero venía una gran cantidad de agua del Pánuco y luego le apostaron a la Presa Libertad que no alcanzaron a terminar y ahora pues este gobernador como que no le interesó al principio, pero ahora sí quiere, agregó De la fuente.