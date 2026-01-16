Brindarán DIF NL y HU cirugías gratuitas por quemaduras en Texas

La cita para la valoración médica está programada para el viernes 13 de febrero, a las 8:00 horas, en el área de Consulta Externa del Hospital Universitario

El DIF Nuevo León, a través de su Subdirección de Gestoría Social, en conjunto con el Hospital Universitario, anunció una jornada de evaluaciones médicas dirigida a menores de 18 años que presenten secuelas severas por quemaduras. El objetivo es brindarles acceso a cirugías reconstructivas y tratamientos especializados de vanguardia en el extranjero, sin costo alguno para las familias.

La cita para la valoración médica está programada para el próximo viernes 13 de febrero de 2026, a las 8:00 horas, en el área de Consulta Externa del Hospital Universitario.

Durante la jornada, un equipo multidisciplinario de especialistas analizará cada caso para identificar a los candidatos con necesidades más urgentes. Aquellos que resulten seleccionados recibirá traslado a un hospital especializado en el estado de Texas, Estados Unidos, tratamiento quirúrgico reconstructivo de alta complejidad y rehabilitación integral sin costo.

Para que un menor pueda ser evaluado, el padre, madre o tutor legal deberá acudir a la cita con los siguientes documentos en original y copia:

CURP del beneficiario (menor de 18 años) Identificación oficial (INE) del tutor. Comprobante de domicilio actualizado.

Registro e informes

Las familias interesadas en inscribirse previamente o que requieran resolver dudas, pueden acudir a las oficinas de la Subdirección de Gestoría Social, ubicadas en el cruce de las calles Dr. Coss y Washington, en el Centro de Monterrey.

Asimismo, se han habilitado las siguientes líneas de atención (81) 2020 8600 a las extensiones: 8618, 8622 y 8681

Esta iniciativa busca transformar la vida de niñas, niños y jóvenes que han sufrido accidentes graves, eliminando las barreras económicas para acceder a servicios médicos internacionales de primer nivel y facilitando una recuperación que impacte positivamente en su futuro.