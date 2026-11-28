La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey dará acompañamiento vial a cerca de 100 peregrinaciones hacia la Basílica.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey brindará apoyo vial a cerca de 100 peregrinaciones programadas este fin de semana con destino a la Basílica de Guadalupe, en la colonia Independencia.

A través de la Dirección de Vialidad y Tránsito, agentes municipales implementarán operativos de acompañamiento y seguridad para facilitar el avance de los contingentes registrados previamente ante la autoridad municipal.

Programación y puntos de partida

De acuerdo con los registros de la corporación, se anticipa una importante movilización en distintas vialidades de la ciudad durante el fin de semana:

Sábado: 59 peregrinaciones programadas

Domingo: 37 peregrinaciones contempladas

Puntos autorizados de salida: Alameda Mariano Escobedo, Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, San Felipe de Jesús y El Rosario (estas dos últimas al sur de Monterrey).

Recomendaciones viales y estrategia ESCUDO

Ante la afluencia prevista en calles del primer cuadro y en la zona sur, la autoridad municipal pidió a los conductores reducir la velocidad, manejar con precaución, respetar el paso de los grupos, mantener la paciencia y, de ser posible, tomar rutas alternas para evitar contratiempos.

Las unidades de la Dirección de Tránsito de Monterrey acompañarán los recorridos para resguardar la integridad de los asistentes y prevenir incidentes viales, como parte de la estrategia ESCUDO impulsada por la actual Administración Municipal.