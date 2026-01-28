Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Nuevo León

Brindan servicios gratuitos a víctimas de violencia en Nuevo León

Por: Diana Leyva

27 Enero 2026, 13:15

Compartir

Autoridades revelaron que cuentan con 33 centros de atención en los que las mujeres pueden acceder a servicios que las ayuden a prevenir y combatir la violencia

Brindan servicios gratuitos a víctimas de violencia en Nuevo León

La Secretaría de las Mujeres ofrece atención gratuita psicológica, acompañamiento, asesoría y orientación legal, así como gestoría social a mujeres que enfrentan una situación de violencia en la entidad.

La titular Graciela Buchanan Ortega reveló que cuentan con 33 centros de atención, en los que las mujeres pueden acceder a servicios que las ayuden a prevenir, atender y erradicar la violencia.

Te recomendamos: Samuel García reconoce legado de 'Ayudamos a las Mujeres'

De acuerdo con la titular de la dependencia, más de 16,000 mujeres fueron beneficiadas en 2025 con los más de 110,000 servicios otorgados a través de los protocolos oridinarios y de emergencia en los Centros de Atención Violeta y Centros LIBRE.

ofrecen-apoyo-mujeres-violentas-nuevo-leon.jpg

¿Qué puedes encontrar en los Centros Violeta?

Los Centros Violeta ofrecen atención gratuita psicológica, acompañamiento, asesoría y orientación legal, así como gestoría social a mujeres que enfrentan una situación de violencia y organizaciones de la sociedad civil tanto para las mujeres, como para sus hijos e hijas.

Autoridades dieron a conocer que dichos servicios se destinan también para los casos vinculados con la violencia familiar, atención psicológica, acompañamiento, asesoría y orientación legal, así como gestoría social a mujeres que enfrentan una situación de violencia.

Comentarios