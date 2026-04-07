Brindan recomendaciones a senderistas previo a días de lluvias

PC de Guadalupe advirtió riesgos por senderismo sin preparación en cerros, donde clima, falta de equipo y experiencia han incrementado rescates y accidentes.

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Ante el incremento de rescates en cerros y la llegada de lluvias a la zona metropolitana, el director de Protección Civil de Guadalupe, Fernando Escobedo, emitió recomendaciones para quienes realizan senderismo, en especial para quienes lo hacen por primera vez.

¿Qué recomendaciones emiten para subir a los cerros?

El funcionario pidió no subestimar las condiciones del clima y preparar adecuadamente el ascenso, considerando equipo y condiciones físicas.

“Que chequen las condiciones meteorológicas, que chequen el equipo que van a subir, que sea el calzado adecuado, que estén bien hidratados, que traigan su agua, su agua con sal, sus teléfonos bien cargados, pilas extras, bebidas y alimentos energéticos para evitar ese tipo de situaciones”.

¿Cómo impactan los rescates a Protección Civil?

Escobedo explicó que estos operativos representan un desgaste importante para la corporación, al implicar recursos humanos y tiempo.

“Sabemos que en esta semana se incrementa el trabajo; manejamos un equipo especial para no descuidar los trabajos ordinarios de la ciudad. Sin embargo, son horas hombre, son ocho rescatistas que prácticamente están vigilando estos cerros y con ello se descuidan otros servicios que también pueden ser prioridad”.

¿Qué riesgos existen por subir en horarios inadecuados?

El director advirtió que muchas personas continúan realizando ascensos en horarios poco recomendables, incluso con pronósticos adversos.

“El problema es que suben a pesar de que en redes sociales y en los medios de comunicación se avisa con tiempo que va a llover o que va a hacer frío. Suben después de las 11 de la mañana, hasta las cinco de la tarde, o ya de noche, siete u ocho, y aún así quieren subir”.

¿Qué precauciones deben tomarse con menores de edad?

También alertó sobre la presencia de niños en estos recorridos, debido a la exigencia física que implican.

“Hemos visto a niños, y es un esfuerzo físico realmente llegar a los dos mil 600 metros del teleférico o hasta la antena, que son más de seis kilómetros; hay que tener mucho cuidado con ese tipo de acciones”.

¿Por qué es peligroso subir con lluvias recientes?

Respecto a las condiciones actuales, señaló que el terreno húmedo incrementa el riesgo de accidentes.

“Ahorita el cerro está húmedo, está mojado y está peligroso. La jovencita que rescatamos hoy estaba en la antena, se resbala por lo mojado y sufrió una lesión; afortunadamente la rescatamos sana y salva”.

¿Cuál es el llamado final a la ciudadanía?

Finalmente, reiteró que el principal riesgo se presenta entre quienes no tienen experiencia en senderismo.

“No batallamos con el senderista profesional, batallamos con la gente que va por primera vez. Subir un cerro sin ninguna precaución es de cuidado. Recomendamos que chequen primero el estado del tiempo y que no se expongan ni expongan a los suyos”.