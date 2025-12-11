Brindan oportunidad a mujeres que viven maternidad tras las rejas

Organizaciones civiles ofrecen programas de capacitación para mujeres que han dado a luz dentro de una prisión para rehacer sus vidas

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Vivir privada de la libertad es difícil, pero la dureza se multiplica al sumar la maternidad tras las rejas.

Ésta es la realidad que enfrenta Citlaly en el Centro Penitenciario Femenil de Escobedo, donde la vida de su bebé, Mía, se desarrolla entre muros y la esperanza de un futuro digno.

Citlaly, de 25 años, ha pasado los últimos dos años en el penal por el delito de secuestro agravado.

Dentro del penal nació Mía, quien ha vivido cada día de su corta existencia en reclusión.

Su historia refleja la lucha de las mujeres que habitan este centro, donde la falta de programas sociales dignos y de oportunidades de reinserción fue, por años, la norma.

Llega la esperanza

La realidad de Citlaly y otras 612 mujeres (y 6 menores) comenzó a cambiar en los últimos meses gracias al apoyo de organizaciones civiles como Reinserta y FOLAPAC (Fomento Laboral Penitenciario).

El hito más reciente fue la inauguración del área de Maternidad el 9 de abril pasado, por parte del Gobierno de Nuevo León. Este nuevo espacio ofrece la posibilidad de una convivencia más estrecha y humana, las 24 horas del día, con sus hijos.

“Antes era encierro, no podíamos salir si la oficial no abría la puerta. Antes en temporada de frío teníamos que poner cartón, taparnos y nos teníamos que juntar varias en una estancia para estar calientitas. Igual los calores, un abanico no la armábamos para todas”, relató Citlaly.

La convivencia en hacinamiento y detrás de las rejas generaba una profunda frustración, especialmente en Mía. Citlaly recuerda con dolor esa etapa.

“Sentía impotencia. ¿Qué hago? No tenía quién me cuidara a mi hija, mis padres aún no se acercaban a mí, no estaban sobre enterados de mi niña”.

Libertad limitad

En el área de Maternidad, la vida ha mejorado. “Hay mucha libertad con ella, ya no es lo mismo que cuando estábamos en población. Antes eran rejas y ahorita no hay rejas, es lo padre, porque la niña ya no está grite y grite que quiere salir. Ahora vamos al área de bebeteca, está jugando, tiene otros amiguitos”.

El día de Citlaly comienza a las 5 de la mañana. Después de realizar sus tareas, a las 8 inician las actividades con Reinserta.

“Antes la niña era puro gritar y gritar. Ahorita ya no, ahorita habla más".

Los días que Citlaly pasará en el penal aún son inciertos, pues sigue sin sentencia, pero ella está consciente de que en aproximadamente un año y medio, deberá separarse de Mía, ya que los niños solo pueden permanecer con sus madres hasta los 3 años, y luego deben abandonar la cárcel para ir a vivir con un familiar y poder desarrollarse en libertad.