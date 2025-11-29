Info 7 Logo
Brindan capacitación a docentes sobre IA mediante 'Cuantrix'

Por: Diana Leyva

28 Noviembre 2025, 15:30

Se abordaron temas relacionados con estrategias pedagógicas, materiales y políticas educativas en planteles de Zuazua, Marín e Higueras

La Secretaría de Educación brindó, a más de 50,000 maestras y maestros de nivel básico, una capacitación virtual basada en la metodología "Cuantrix" durante Consejo Técnico Escolar correspondiente al ciclo escolar 2025-2026.

5ae97442-7a89-4693-b933-7f45cf31e553.jpg

El secretario Juan Paura García destacó que la Innovación Tecnológica Educativa ya forma parte del presente en las escuelas y que el liderazgo pedagógico de las maestras y maestros es fundamental para transformar la Inteligencia Artificial para fortalecer la planeación y evaluación del aprendizaje.

El titular de la dependencia visitó escuelas de varios municipios como Zuazua, Marín, Doctor González e Higueras. 

68f67e3b-8bb6-44e0-88cd-ca775a190c0a.jpg

Se abordaron temas relacionados con estrategias pedagógicas, materiales y políticas educativas orientadas a mejorar la enseñanza y tomar decisiones por el bienestar del alumnado.

fd4ba548-b64d-4746-af61-dce3499172b9.jpg

