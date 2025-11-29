Brindan capacitación a docentes sobre IA mediante 'Cuantrix'

Se abordaron temas relacionados con estrategias pedagógicas, materiales y políticas educativas en planteles de Zuazua, Marín e Higueras

La Secretaría de Educación brindó, a más de 50,000 maestras y maestros de nivel básico, una capacitación virtual basada en la metodología "Cuantrix" durante Consejo Técnico Escolar correspondiente al ciclo escolar 2025-2026.

El secretario Juan Paura García destacó que la Innovación Tecnológica Educativa ya forma parte del presente en las escuelas y que el liderazgo pedagógico de las maestras y maestros es fundamental para transformar la Inteligencia Artificial para fortalecer la planeación y evaluación del aprendizaje.

El titular de la dependencia visitó escuelas de varios municipios como Zuazua, Marín, Doctor González e Higueras.

Se abordaron temas relacionados con estrategias pedagógicas, materiales y políticas educativas orientadas a mejorar la enseñanza y tomar decisiones por el bienestar del alumnado.