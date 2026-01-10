Brindan apoyo a Don Ramón tras difundirse su caso en Juárez

El DIF informó que se dará seguimiento permanente al caso para garantizar que Don Ramón cuente con las condiciones necesarias para una vida digna

Luego de que se diera a conocer el caso de Don Ramón Navarro, quien vivió más de 18 días en un auto abandonado y ser discapacitado, autoridades del DIF municipal de Juárez y del DIF estatal acudieron para brindarle el apoyo correspondiente ante su situación de vulnerabilidad.

Tras conocer el caso, la presidenta del DIF municipal de Juárez, Mónica Oyervides, junto con su equipo de trabajo y el procurador del DIF estatal, Cristian Bocanegra, intervinieron de manera inmediata para atender al adulto mayor.

Las autoridades se trasladaron para verificar su estado y canalizarlo a un albergue, donde Don Ramón permanecerá bajo resguardo, recibiendo atención integral, que incluye alimentación, atención médica, apoyo psicológico y acompañamiento institucional.

El DIF informó que se dará seguimiento permanente al caso para garantizar que Don Ramón cuente con las condiciones necesarias para una vida digna, además de evaluar su integración a programas de asistencia social.

Las autoridades reiteraron su compromiso de atender casos de personas en situación de vulnerabilidad y exhortaron a la ciudadanía a reportar este tipo de situaciones para una atención oportuna.