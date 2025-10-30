Brinda Santa Catarina mastografías gratuitas

Dichos estudios se realizan en una unidad móvil, a fin de acercar este servicio a las mujeres para prevenir o detectar de forma oportuna el cáncer de mama

En el marco del Mes Rosa y para cuidar la salud de la mujer, el Gobierno de Santa Catarina brindará mastografías gratuitas a partir de este martes 28 hasta el 31 de octubre en la explanada de la Torre Administrativa.

Dichos estudios se realizan en una unidad móvil, a fin de acercar este servicio a las mujeres para prevenir o detectar de forma oportuna el cáncer de mama entre la población femenina que tiene 40 años o más.

“La mujer es el pilar de la familia, por eso ella es una de nuestras prioridades y en este mes acercamos los servicios de salud para que se realice el chequeo y estudio necesario, en este caso la mastografía, para el cuidado de su salud”, expresó el Alcalde Jesús Nava Rivera.

“La clave está en que la mujer acuda con su doctor cada año para los estudios médicos que sean necesarios, la prevención es vital y el cáncer detectado a tiempo ayuda mucho a salvar vidas”.

Los estudios de mastografía se realizan en un horario de 9:00 am hasta las 3:00 pm, en la explanada de Torre Administrativa, ubicada en Librado García 211, Colonia Villa de las Huertas.

Las mujeres interesadas en realizarse la mastografía deben comunicarse en un horario de 8:00 am a 5:00 pm al 8181828243 para agendar su cita.