Brinda San Pedro más de 100 becas para aprender inglés

El municipio de San Pedro cubre el 50% del costo de la beca y la UDEM aporta el 50% restante a través de su convenio de colaboración.

Con la visión de convertir a los ciudadanos en agentes de cambio, el municipio de San Pedro Garza García, en alianza estratégica con la Universidad de Monterrey (UDEM), puso en marcha el curso “Inglés para Todos”, beneficiando a niños, jóvenes y adultos mayores.

Actualmente, el programa atiende a 108 residentes de sectores de atención prioritaria, brindándoles herramientas lingüísticas que buscan ampliar sus horizontes académicos y sus oportunidades dentro del mercado laboral.

“Con el objetivo de que niños, jóvenes y adultos mayores adquieran herramientas que les permitan convertirse en agentes de cambio en su comunidad, el Municipio de San Pedro Garza García imparte el curso “Inglés para Todos”, en coordinación con la Universidad de Monterrey”, informó el municipio.

Jazmín Moreno, encargada de despacho de la Secretaría de Desarrollo Social y Calidad de Vida, detalló que el programa consta de tres módulos de nivel básico, cada uno con una duración de ocho semanas.

La viabilidad económica de este proyecto destaca por un modelo de financiamiento compartido.

El municipio de San Pedro cubre el 50% del costo de la beca y la UDEM aporta el 50% restante a través de su convenio de colaboración.

De acuerdo con las autoridades municipales, esta capacitación permite que los participantes cuenten con más herramientas para mejorar su desarrollo personal y sus oportunidades laborales.

Por su parte, Olga Esquivel Ugarte, coordinadora de “Universidad de Barrios”, enfatizó que este curso no es un esfuerzo aislado, sino parte de una estrategia integral para desarrollar talentos y aptitudes que permitan a los ciudadanos transformar su entorno inmediato mediante el conocimiento.

De acuerdo con el calendario del programa, se espera que los estudiantes concluyan satisfactoriamente sus módulos a finales de año.

La ceremonia de graduación está programada para el próximo mes de noviembre, donde los beneficiarios podrán celebrar este logro académico en compañía de sus familias.