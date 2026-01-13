Brinda Protección Civil apoyo a más de 300 personas ante frío

Chocolate, pan y colchas fueron repartidos por la corporación a personas en situación de calle y familiares de pacientes afuera del Hospital de Zona

Durante el Operativo Carrusel por las bajas temperaturas de la mañana del lunes Protección Civil de Nuevo León socorrió a más de 300 personas con bebidas calientes y cobijo.

La corporación estatal, en coordinación con sus símiles municipales, recorrieron el área metropolitana e instalaron puntos fijos en zonas con población vulnerable.

Para las 6:00 am, por ejemplo, rescatistas se desplegaron a la avenida Pino Suárez de Monterrey, al exterior del Hospital 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Personas en situación de calle y familiares de pacientes que pasaron la noche a la intemperie esperando noticias de sus seres queridos recibieron los apoyos.

Chocolate, colchas y pan fueron repartidos por la corporación, mientras que la Secretaría de Inclusión e Igualdad entregó bolsas para dormir.

También se les recomendaba a la ciudadanía aceptar el traslado a alguno de los albergues, efectuándose así al menos uno durante el operativo.

En total, informó Protección Civil, se atendió a 345 personas.

Fueron servidos 120 litros de chocolate caliente y se regalaron 295 cobijas.