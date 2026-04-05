Brinda familia de Cadereyta esperanza a perritos en abandono

Para Judith Gaytán y su familia un gesto sencillo en una oportunidad de vida para decenas de perros que son rescatadas en el refugio que habilitaron en su hogar

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En medio de una realidad donde miles de perritos son abandonados todos los días, hay historias que no solo conmueven… también inspiran.

Hoy queremos hablar de una familia del municipio de Cadereyta que decidió no voltear la mirada. Ellos rescatan perros en condiciones verdaderamente críticas: algunos con cáncer, otros con enfermedades muy delicadas, sin vista, o incluso sin poder caminar tras haber sido atropellados.

Y aquí es donde la historia toma fuerza.

No tiene grandes recursos ni respaldo económico. Lo que los mueve es algo sencillo, pero enorme: la venta de manzanas y postres para poder seguir salvando vidas.

"Esto inició porque a mi hija le regalaron un perrito, y después de ahí empezaron a llegar más perritos a la casa", indicó Judith Gaytán.

Cada perro que rescatan pasa por un proceso completo: esterilización, vacunación, alimentación y, sobre todo, la búsqueda de una familia responsable que les dé una segunda oportunidad.

Pero el camino no es fácil. Los gastos médicos, tratamientos y cuidados son constantes.

Por ejemplo, están realizando campañas de vacunación contra la rabia y desparasitación, un esfuerzo más para mejorar la calidad de vida de estos animalitos.

Esta historia se convierte en un llamado directo a la sociedad. Porque no se trata solo de rescatar, se trata de sostener, de cuidar, de sanar.

Además, buscan algo clave: dar a conocer su producto para recaudar más fondos y seguir ayudando.

"Nos dedicamos a vender manzanas, donitas, fresas, todo esto lo hacemos para recaudar fondos y mediante rifas", comentó Judith.

Esta historia no solo habla de abandono, habla de empatía, de responsabilidad y de acción.

Porque al final, la verdadera pregunta es para todos nosotros:

¿Estamos haciendo algo por cambiar la realidad de quienes no tienen voz?

Porque en un mundo donde muchos pasan de largo hay quienes se detienen a reconstruir vidas.

Y tal vez la verdadera pregunta no es qué hacen ellos, sino qué estamos dispuestos a hacer nosotros.