¡Brilla ya la Navidad! Encienden pino en el Museo de Historia

Una noche verdaderamente mágica se vivió en el Museo de Historia Mexicana, donde 3,000 personas se dieron cita para presenciar el tradicional Encendido del Pino, un evento que marca simbólicamente el inicio de la Navidad en Nuevo León y se consolida como un punto de encuentro familiar y cultural.

El público disfrutó de la presentación de 'El Cascanueces' a cargo de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, bajo la dirección del Mtro. Roberto Machado.

Melissa Segura, Secretaria de Cultura de Nuevo León, destacó en su discurso la forma en que el arte logra unir a la comunidad, y extendió sus mejores deseos para las próximas festividades y el año nuevo.

“Estamos muy contentos y agradecidos de que no fallen a esta gran tradición. A nombre del gobernador Samuel García y de Mariana Rodríguez y de todo el equipo del gobierno del estado. Estamos muy contentos con el inicio de las fiestas navideñas. Que sean momentos para celebrar”, expresó Segura.

Xavier López de Arriaga, director del museo, se dirigió a los presentes para agradecer la constante y valiosa presencia del público en los eventos y exposiciones dedicados a difundir la historia de la región y el país.

Este año, la pieza central del evento fue una impresionante obra diseñada por Sergio Rodríguez.

La estructura cónica del pino está inspirada en los sarapes mexicanos, convocando la energía cromática y la rica narrativa cultural que estas piezas textiles han resguardado por generaciones.

Sus franjas, contrastes y ritmos visuales evocan historia, tradición y una profunda conexión con las artes textiles del país.