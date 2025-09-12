Brigadistas de Escobedo logran rescatar gato

Ante el temor de que el gato cayera de una palmera o sufriera una descarga eléctrica, vecinos pidieron el apoyo de brigadistas de Protección Civil de Escobedo

Vecinos de la Colonia Nueva Esperanza fueron alertados por el maullido de un gato que se encontraba entre el follaje de una Palmera de 10 metros de altura. Ante el temor de que cayera o sufriera una descarga eléctrica, pidieron el apoyo de brigadistas de Protección Civil de Escobedo. Al llegar, encontraron al gato arriba de la palmera ubicada en las calles Montemorelos y Salinas Victoria, para no asustarlo, los brigadistas subieron por una escalera metálica y lo sujetaron. Luego colocaron al gato en una jaula y lo trasladaron a las instalaciones de la Dirección de Protección y Bienestar Animal; el gato fue bautizado por los vecinos como Silvestre.