Brigada Fénix, en alerta ante incendio forestales en Nuevo León

El infierno que se ha desatado en California sigue siendo una herida abierta. Los incendios azotan más de 16 mil hectáreas de terreno forestal.

Ante esto, en Nuevo León, la Brigada Fénix, encargada de luchar contra los incendios forestales, también levanta la mano para enfrentar las llamas que amenacen nuestras más de 150 mil hectáreas forestales.

“La brigada como tal, corresponde a 11 elementos de la corporación en coordinación con todos los municipios del estado”. señaló Héctor Dávila, comandante de incendios forestales.

Ellos, están armados de coraje y equipo que desafían las llamas.

“Herramienta de arrastre, herramienta manual, también herramienta o equipos especializados como son motobombas, carros bomba y pues ya trabajamos con motosierras”.

“Hemos trabajado hasta con tres helicópteros en un incendio forestal, en el municipio de Santiago".

Y sí, en Nuevo León, a pesar de no tener las mismas condiciones topográficas que California, no estamos exentos a un incendio que consuma el área forestal y viviendas.

“En el municipio de Santiago hemos tenido incendios fuertes donde sí se llegaron a perder viviendas aproximadamente nueve, si no mal recuerdo, pero afortunadamente no hubo pérdidas humanas”, recordó.

Y estar dentro del siniestro, ya sea en Hughes, Eaton, o las sierras de Santiago, con vientos cambiantes o sequias, es luchar contra el fuego y contra las limitantes humanas.

“Si no te siente sientes cómodo, si no te sientes al 100% para dar tu 100%, hay que decirlo, para no perjudicar la operatividad del incendio, las operaciones y no ponerte en riesgo tú mismo”.

Pero la meta es clara para ambos estados ante el incendio forestal.

“Es desgastante, entonces prácticamente trabajamos de la mano, siempre lo hacemos saber, cada quien va a hacer su papel, cada quien va hacer su trabajo para poder lograr el objetivo que es controlar el incendio”.

Desde las sierras de Nuevo León, hasta el área metropolitana, ya sea los bomberos o la Brigada Fénix, se declaran listos y preparados para combatir uno contra uno el fuego, porque esa es la lección que nos dejaron los incendios de Los Ángeles, California.

