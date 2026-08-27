Brenda Velázquez impulsa Parlamento de Mujeres en Escobedo

Mujeres de Escobedo participaron en el Parlamento “Legislando con Brenda” y propusieron una reforma para fortalecer el Presupuesto Participativo

Brenda Velázquez, diputada local de Morena, impulsó la primera edición del Parlamento de Mujeres “Legislando con Brenda”.

En el evento participaron vecinas de Escobedo quienes conocieron el trabajo legislativo y participaron en la construcción de una iniciativa que fue presentada formalmente ante el Congreso del Estado.

La legisladora explicó que la propuesta busca fortalecer el Presupuesto Participativo para que los proyectos elegidos por la comunidad tengan carácter vinculante, cuenten con plazos claros para su ejecución y exista mayor transparencia sobre el avance de las obras.

“Queríamos que este Parlamento fuera más que una visita al Congreso, que las mujeres pudieran ocupar una curul, subir a tribuna, expresar lo que necesita su comunidad y, sobre todo, convertir esas ideas en una propuesta que pueda cambiar las cosas”, indicó.

Durante la jornada, las participantes conocieron cómo se redacta una iniciativa, compartieron propuestas sobre las necesidades de sus colonias y posteriormente acudieron a entregar la reforma, que fue suscrita por Velázquez.

La iniciativa establece que, una vez aprobado un proyecto y disponibles los recursos, los municipios tendrán hasta 90 días naturales para iniciar los procedimientos de contratación o licitación y un máximo de 18 meses para ejecutarlo y concluirlo, con una prórroga de hasta seis meses cuando exista una causa debidamente justificada.

“Las mujeres conocen perfectamente lo que pasa en sus colonias porque están todos los días ahí, saben qué falta y qué se puede mejorar. Abrirles estos espacios también significa reconocer que su experiencia puede convertirse en propuestas concretas”, expresó.

La reforma también obliga a los Ayuntamientos a publicar en sus portales la información relacionada con el ejercicio del Presupuesto Participativo y el desarrollo de cada proyecto hasta su conclusión y entrega.